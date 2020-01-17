В Минздраве прокомментировали сроки реформы водительской комиссии

Окончательное решение по вступлению в силу изменений в порядок проведения водительской комиссии будет принято в феврале, сообщил корреспондент РИА Новости со ссылкой на главного внештатного нарколога ведомства. Евгений Брюн рассказал о сроках утверждения нововведений для водителей на на форуме «Здоровая Москва».

«Сейчас обсуждается проблема раннего выявления злоупотребления алкоголем и наркотиками среди водителей транспортных средств. Реализацию этого приказа Минздрава перенесли на июль. В феврале министр будет принимать окончательное решение по поводу этого приказа. Я думаю, что все равно он пройдет в той или иной части»,

- заявил Брюн.

Напомним, ранее Минздрав побоялся вводить новые правила прохождения медосмотра - их раскритиковал Путин. 21 ноября толпы автолюбителей по всей России штурмовали медицинские учреждения, где организована водительская комиссия. Ажиотаж был вызван новыми правилами ее прохождения. Минздрав России ввел два дополнительных анализа - на наркотики и спиртное. Исследования, которые в теории позволят не пускать за руль хронических алкоголиков и наркоманов, стоят в сумме от четырех до шести тысяч рублей. И это автоматически увеличивает стоимость медкомиссии в несколько раз. Указ должен был вступить 22 ноября.