Стали известны подробности страшной аварии на Лососинском шоссе

Вечером 10 июля на пятом километре Лососинского шоссе произошла авария с тремя пострадавшими. О подробностях рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

Напомним, легковой автомобиль улетел в кювет и превратился в груду искореженного металла. В ГИБДД сообщили, что ДТП случилось в 18:45. Водитель на Renault Symbol выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с УАЗ 3909.

В результате иномарка выехала с трассы и врезалась в дерево. Пострадал водитель и двое пассажиров, все мужчины. // Фото: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»/ВКонтакте