Трех человек увезли в больницу после аварии под Петрозаводском

Легковой автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево на трассе в сторону Машезеро. Жесткая авария произошла около семи часов вечера 10 июля. Очевидцы дорожного инцидента сообщили о трех пострадавших.

«ДТП по дороге в Лососинное: автомобиль выехал за пределы дороги и столкнулся с деревьями. Трое пострадавших: двое «тяжелых»,

- сообщили подписчики группы «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Очевидцы предположили, что пострадавшие могли находиться в состоянии опьянения.

На месте дорожного происшествия работала «скорая» и спасатели. (фото vk.com)