09 июля 2022, 16:17
Борщевик встречает горожан и туристов на Онежской набережной
Горожане попросили мэрию скосить опасное растение
Опасное растение, вызывающее сильные ожоги, заметили на газоне рядом с водным вокзалом в Петрозаводске.
«Будьте внимательны, на набережной вырос борщевик. Администрация Петрозаводского городского округа, скосите, пожалуйста, это опасно, особенно для детей»,
- предупредили авторы фото в группе «Подслушано в Птз».
Ранее чиновники отчитались о том, что уничтожили заросли борщевика в сквере Утиный пруд на Древлянке, возле гипермаркета на Комсомольском проспекте на Кукковке и у дома №8 на улице Суворова на Перевалке. (фото на главной unsplash.com, Aleksey Milov)