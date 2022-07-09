Борщевик встречает горожан и туристов на Онежской набережной

Опасное растение, вызывающее сильные ожоги, заметили на газоне рядом с водным вокзалом в Петрозаводске.

«Будьте внимательны, на набережной вырос борщевик. Администрация Петрозаводского городского округа, скосите, пожалуйста, это опасно, особенно для детей»,

- предупредили авторы фото в группе «Подслушано в Птз».

Ранее чиновники отчитались о том, что уничтожили заросли борщевика в сквере Утиный пруд на Древлянке, возле гипермаркета на Комсомольском проспекте на Кукковке и у дома №8 на улице Суворова на Перевалке. (фото на главной unsplash.com, Aleksey Milov)