После массовой драки подростка откачивали медики

Несовершеннолетние жители Заполярья затеяли массовую драку на стадионе, расположенном рядом с одной из мурманских школ в Первомайском районе. На место были вызваны не только правоохранители, но и неотложка - одному из участников понадобилась помощь медиков, сообщает портал Регион 51.

По словам очевидцев, в ход шли и кулаки, и перцовые баллончики. Подростки на момент происшествия были пьяны. Врачам пришлось приводить в чувство одного из участников столкновения.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Мурманской области, обстоятельства случившегося устанавливаются.