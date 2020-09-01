Стали известны подробности смертельного автонаезда в Петрозаводске

Госавтоинспекция опубликовала подробности смертельного ДТП, которое произошло в минувший понедельник, 31 августа, на Комсомольском проспекте возле пересечения с набережной Ля-Рошель. По данным дорожной полиции, в ДТП погибла 41-летняя женщина, а не девушка, как мы писали ранее.

«В 23:19 в районе пересечения улицы Ла-Рошель и Комсомольского проспекта 62-летний водитель (находился в состоянии алкогольного опьянения) автомобиля «Нива» совершил наезд на 41-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи»,

– говорится в сообщении.

Добавим, момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения «Ситилинк».

В период с 24 по 30 августа инспекторами ДПС было пресечено 143 нарушения правил дорожного движения пешеходами. Госавтоинспекция Карелии призывает пешеходов неукоснительно соблюдать правила безопасного перехода проезжей части.