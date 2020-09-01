Девушка расплатилась с мошенниками деньгами из кассы ларька

Девушка устроилась работать продавцом в павильон и ее сразу обманули мошенники, сообщает МВД по РК.

22-летняя петрозаводчанка рассказала полицейским, что ей позвонил мужчина и представился Андреем – ее начальником. Так как лично с руководством она знакома еще не была, то поверила звонившему.

Мужчина пояснил, что вскоре в торговую точку привезут и установят оборудование стоимостью 20 000 рублей. Поэтому ей нужно перевести эти деньги на его номер телефона. Однако, в кассе было всего 9 000 рублей, о чем она и сообщила лже-руководителю. Тот сказал, что остальную сумму доплатит сам, а эти средства все же нужно изъять и перевести.

Девушка закрыла торговую точку и отправилась к банкомату, затем перевела всю выручку на номер телефона, продиктованный мошенником.

Полиция Петрозаводска по данному факту проводит проверку.