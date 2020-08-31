Пешеход попал под машину в Пятом поселке

Авария с участием пешехода произошла сегодня днем на Боровой в Петрозаводске, передает dtpptz.ru. Дорожный эпизод в 14:44 попал в объектив камеры видеонаблюдения «Ситилинка». Авария произошла вблизи пешеходного перехода.

Автомобиль выезжал на Боровую с прилегающей территории, совершая левый поворот в сторону улицы Пограничная. Пешеход пересекал дорогу по ходу движения транспортного средства и в какой-то момент оказался под машиной. После автонаезда, пешеход сумел подняться на ноги.