Стали известны подробности лобового столкновения на Ключевой

Выяснились подробности аварии, которая произошла утром 9 сентября на пересечении улиц Репникова и Ключевой. В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали, что за рулем иномарки была девушка.

Напомним, два автомобиля столкнулись в пятницу в 08:04 на перекрестке. За рулем Mitsubishi находилась в тот момент 28-летняя автомобилистка.

Она врезалась в ВАЗ2106, не предоставив водителю преимущество, как должна была сделать по ПДД. Отечественная легковушка ехала по главной дороге.

В результате 30-летний водитель ВАЗ получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. Оба автомобиля сильно помяло, особенно «шестерку». У нее полностью снесло весь верх, от машины практически ничего не осталось. Как выжил водитель, остается загадкой. Обстоятельства ДТП выясняют. // Фото: ГИБДД Петрозаводска