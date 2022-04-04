Средняя зарплата рыбоводов в Карелии превысила 168 тысяч рублей

Карелиястат опубликовал данные по зарплатам работников различных отраслей в республике за январь 2022 года. Информация доступна в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении РК.

В январе космическая средняя зарплата была получена работниками сферы рыболовства и рыбоводства. Она составила более 168 тысяч рублей. Средняя зарплата по отрасли превышает среднюю по республике более чем в три раза.

Заметно отстают другие лидеры. Большие зарплаты также в сфере добычи полезных ископаемых (более 73 тысяч рублей), производства напитков (более 67 тысяч рублей), производства химических веществ и химических продуктов (более 64 тысяч рублей). Также прилично получили в январе работники сферы госуправления и обеспечения военной безопасности и социального обеспечения (более 63 тысяч рублей) и энергетики (более 62 тысяч рублей).

Напомним, средняя зарплата в Карелии в январе составила 51 990 рублей. Фото pixabay.com/BarbaraJackson