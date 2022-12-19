Спрос на антибиотик от пневмонии резко вырос в аптеках

Россияне массово скупают антибиотик «Флуимуцил». Препарат предназначен для лечения пневмонии, бронхитов, ларинготрахеитов. Он пропал из большинства аптек, а там, где есть, стал стоить существенно дороже, передает РБК.

Во многих аптеках препарата нет и не знают, когда лекарство появится у поставщиков. В других аптеках запасы препарата очень ограничены. Спрос на «Флуимуцил» от производителя Zambon вырос в ноябре троекратно. Его невозможно заказать и на сайтах популярных аптечных сетей.

С марта минувшего года этот антибиотик подорожал у оптовиков с 745 рублей за упаковку до 944 рублей. В розницу его продают в аптеках Москвы за 798 - 2500 рублей. // фото: freepik.com