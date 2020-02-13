Спортсменка из Суоярви завоевала шесть золотых медалей в Норвегии

Воспитанница Суоярвской спортивной школы Дарья Нечаева приняла участие в в международных соревнованиях Barentsstevnet, которые проходили в Норвегии с 24 по 26 января, сообщает Министерство спорта РК.

В своей возрастной категории (2003-2005 г. р.) спортсменка выиграла абсолютное первенство и заработала шесть золотых медалей на всех дистанциях, в которых участвовала.

Также в абсолютной категории Дарья одержала победу на дистанции 100 м на спине, завоевала второе место на дистанции 50 м брассом и третье на дистанции 200 м комплексным плаваньем.