Танцоры из Карелии выиграли всероссийские соревнования в Петербурге

В минувшие выходные две карельские пары достойно представили нашу республику на «Рейтинг-турнире СФТС СПб». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Елисей Кокорин и Диана Федорова стали лучшими в категориях «Ю-2, С класс, европейская программа» и «Ю-2, С класс, латиноамериканская программа», а также заняли пятое место в категории «Ю-2, до В класса, латиноамериканская программа».

Сергей Региня и Екатерина Региня заняли на этом же турнире третье место в категории «Взрослые, до В класса, европейская программа».