Спортсмен из Петрозаводска победил на чемпионате России по самбо

Сегодня в городе Кстово Нижегородской области завершился чемпионат России по самбо среди студентов, сообщает администрация Петрозаводска.

В составе сборной команды Карелии выступили воспитанники спортивной школы № 5, которые по итогам борьбы завоевали сразу две медали.

Победителем в весовой категории до 71 килограмма стал Арман Багдасарян, выигравший шесть схваток. Среди соперников Армана был победитель Кубка России 2019 года и призеры чемпионатов России.

В весовой категории до 58 килограммов бронзовую медаль выиграл Роберт Моисеенко.

Оба борца – студенты Института физической культуры, спорта и туризма Петрозаводского госуниверситета. Тренер команды – Роман Шегельман.

В чемпионате по самбо приняли участие 238 спортсменов, представивших 74 вуза страны.

Поздравляем самбистов и их тренера с победой! // Фото: petrozavodsk-mo.ru