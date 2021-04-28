Пенсионер из Карелии стал третьим на всероссийском шахматном турнире

В онлайн-режиме прошел финальный этап всероссийского турнира по шахматам среди пенсионеров, сообщает паблик «Пенсионный фонд РФ по Республике Карелия».

В нем приняли участие 156 шахматистов-любителей со всей России. Один из трех пенсионеров, представлявших Карелию на турнире, петрозаводчанин Борис Пузыревский, занял призовое третье место в личном первенстве.

Соревнования продолжались вчера более шести часов. Карельские шахматисты принимали участие в турнире из зала отделения Пенсионного фонда по Республике Карелия.

Борису Пузыревскому 72 года, он занимается шахматами уже 45 лет и ежегодно принимает участие в региональном шахматном турнире среди пенсионеров. В этом году он занял первое место среди карельских пенсионеров-шахматистов, а потому стал участником всероссийского этапа. По профессии он слесарь КИП и автоматики.



Игрок из нашей республики впервые вошел в тройку победителей всероссийского шахматного турнира среди пенсионеров. Приз за третье призовое место – смартфон. // Фото: vk.com