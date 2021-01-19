Специалисты рассказали о кредитных возможностях Тинькофф Банка

Револьверная кредитная карта – один из наиболее востребованных и удобных банковских инструментов, позволяющих быстро и без дополнительных хлопот решать различные финансовые вопросы потребительского характера. Обычно такими картами пользуются в тех ситуациях, когда возникает потребность в оплате услуг или товаров. Впоследствии владелец должен вернуть банку потраченную сумму и небольшой процент, если он не успел вернуть денежные средства в льготный период. В тех ситуациях, когда полное погашение долга осуществляется в оговоренные банком сроки, оплачивать процент на потраченные средства не начисляется.

Такие карты дают держателю право выбора между полным или частичным погашением долга. Во втором случае оставшаяся сумма долга перейдет на следующий месяц, а внесенные деньги будут доступны для снятия. Таким образом, владелец может выбирать наиболее удобный для него график погашения кредита. Но здесь есть и определенные ограничения. К примеру, в некоторых банках нельзя вносить платеж, сумма которого составляет менее 10 – 15% долга за один раз. Такой подход очень удобен для большинства потребителей. Ведь даже если на карте не будет полной суммы, у держателя всегда найдутся деньги на мелкие нужды. Даже имея долг по карте, клиент может оформить кредит наличными без поручителей для ип на выгодных условиях.

Еще одним очевидным плюсом использования револьверной карты является отсутствие необходимости предоставления отчета за потраченные средства. Владельцу не придется собирать чеки и впоследствии предоставлять их сотрудникам банковской организации. Главное – вовремя вернуть взятые в долг денежные средства. Такой вариант сотрудничества предоставляет клиентам большую финансовую свободу. Более того, на многих картах банка Тинькофф доступна услуга овердрафт. Это разновидность кредита, который банк может выдать своим клиентам. Денежные средства в данном случае перечисляются на карту или расчетный счет.

Наибольшей популярностью револьверная карта пользуется в Англии и Соединенных Штатах Америки. Местным жителям пришлась по душе финансовая свобода, которую они получили благодаря наличию в их распоряжении такой карты. В Европе спрос на данную финансовую услугу более низкий, поскольку на этой территории используют иные варианты шаблонов для оформления кредитов.

Больше информации о револьверных картах, которые в данный момент есть в открытом доступе, можно получить на сайте или в офисе Тинькофф Банк.

На правах рекламы. Акционерное Общество «Тинькофф Банк»

ОГРН 1027739642281, 23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1, лицензия ЦБ РФ № 2673.