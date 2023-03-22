Современный скейт-парк установят в Ключевском сквере

В Петрозаводске в этом году появится еще один скейт-парк. Он будет смонтирован в Ключевском сквере, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

На новой площадке установят шесть фигур для трюков - «разгонную горку», «бэнк», «мини-рампу», «грайд бокс», «хаф-пайп» и «квотер пайп».

Подрядчик начнет работы по монтажу скейт-парка в мае. Благоустройство затронет и прилегающую территорию. Там будут установлены урны и скамейки, в порядок приведут дорожки и лестничный спуск.

Сегодня в Петрозаводске работают три скейт-парка: возле стадиона «Юность», в Бородинском и Дмитриевском скверах. Площадка на Ключевой станет четвертой в городе. // Фото мэрии Петрозаводска