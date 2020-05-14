Сотрудников карельских лесничеств поймали на взятках

Сразу нескольким сотрудникам лесничеств Карелии инкриминируют взяточничество. Так, в республике было возбуждено 5 уголовных дел по фактам получения взяток работниками «Калевальского центрального лесничества» и «Олонецкого центрального лесничества», сообщает Следком.

Так, в одном случае начальник лесничества и двое его подчиненных получили взятку в сумме 30 тысяч рублей за то, что не стали препятствовать незаконной рубке сухостоя. Еще двое подозреваемых получили взятки в сумме 40, 200 и 240 тысяч рублей за махинации с отводом лесосек, составление лесных деклараций с заведомо недостоверными сведениями и бездействии при проведении проверок.

Сейчас один из подозреваемых уже находится под стражей. В отношении остальных фигурантов уголовных дел решение планируют принять в ближайшее время.