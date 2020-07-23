Сотрудники угрозыска раскрыли кражу в Сулажгоре

Жительница одного из общежитий в микрорайоне Сулажгора обратилась в дежурную часть полиции Петрозаводска с заявлением о хищении денежных средств.

По словам петрозаводчанки, 3 500 рублей пропали прямо из ее комнаты.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 37-летнего подозреваемого. Мужчина поругался со своей сожительницей и из комнаты общежития переселился в одно из общих помещений.

К потерпевшей, соседке по этажу, он заходил то за сигаретой, то за едой. В очередной раз, постучавшись, он не получил ответа. Тогда мужчина толкнул дверь, в комнате никого не оказалось, но лежали деньги. Он похитил чужие средства и потратил их на сигареты, спиртное и продукты питания.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.