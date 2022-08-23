Сотрудники ФСБ ликвидировали крупную нарколабораторию

В Белоярском городском округе Свердловской области сотрудники ФСБ области ликвидировали подпольную нарколабораторию, производившую и сбывавшую синтетические наркотики в особо крупном размере, передает издание РИА Новости.

Оперативники Федеральной службы безопасности в ходе обыска обнаружили и изъяли более 11 кг наркотического средства мефедрон, лабораторное оборудование и химические реактивы. Следственным подразделением УФСБ возбуждено и расследуется уголовное дело.

Также отмечается, что причастность к изготовлению запрещенных веществ и их продаже в теневом интернете имеют двое жителей Екатеринбурга. Они объявлены в федеральный розыск. Фото: life.ru.