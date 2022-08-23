Мужчина устроил дебош в кафе в Олонце

Ночью 22 августа в одном из кафе Олонца работники нажали кнопку тревоги. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что один из посетителей увеселительного заведения напился и начал вести себя агрессивно. Мужчина оскорблял сотрудников кафе, а также нанес удар по барной стойке, причинив тем самым ущерб заведению.

29-летний местный житель был задержан за мелкое хулиганство. Дебошира передали сотрудникам полиции. Фото: unsplash.com