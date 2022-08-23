23 августа 2022, 09:26
Мужчина устроил дебош в кафе в Олонце
Сотрудники Росгвардии задержали агрессивного посетителя увеселительного заведения
Ночью 22 августа в одном из кафе Олонца работники нажали кнопку тревоги. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что один из посетителей увеселительного заведения напился и начал вести себя агрессивно. Мужчина оскорблял сотрудников кафе, а также нанес удар по барной стойке, причинив тем самым ущерб заведению.
29-летний местный житель был задержан за мелкое хулиганство. Дебошира передали сотрудникам полиции. Фото: unsplash.com