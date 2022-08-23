Девять человек вывели из горящего дома в Кондопоге

В понедельник в 20 часов 16 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступило сообщение о пожаре в двухэтажном восьмиквартирном деревянном жилом доме на улице Заводской. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Уже через несколько минут пожарные расчеты были на месте происшествия. В ходе разведки пожара было установлено, что горит квартира на втором этаже, в подъезде стоит дым.

Не мешкая, пожарные из города бумажников приступили к эвакуации людей. За короткое время из опасной зоны были эвакуированы восемь человек, а из горящей квартиры с использованием специального спасательного устройства спасли пенсионерку.

После того, как жизням людей ничего не угрожало, огнеборцы быстро справились с пламенем, не дав ему распространиться по всему деревянному дому.

В результате пожара в квартире огнем была повреждена стена в прихожей на площади четыре квадратных метра. По предварительным данным специалистов, квартира вместе с домом чуть не сгорела из-за неосторожного обращения с огнем. Сейчас по данному ЧП приводится проверка. Фото: unsplash.com