Мужчину придавило собственным автомобилем в Карелии

В понедельник в 13 часов 30 минут на пульт Единой службы спасения-01 поселка Муезерский поступил звонок с просьбой о помощи. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Выяснилось, что во дворе частного дома мужчине при ремонте транспортного средства упавшим автомобилем зажало ногу.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя специальный гидравлический инструмент «Агрегат», провели работы по деблокировке пострадавшего, после чего мужчине была оказана необходимая медицинская помощь. Фото: unsplash.com