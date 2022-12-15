Сотрудник строительной компании на работе получил тяжелую травму

Тяжелый несчастный случай произошел с сотрудником одной из строительных компаний в Петрозаводске. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда Карелии.

Ведомство в данный момент расследует обстоятельства и причины случившегося.

- По результатам расследования будут сделаны выводы,

- рассказали в ведомстве.

Ранее Госинспекция труда РК начала проверку гибели рабочего на улице Ригачина в карельской столице. Мужчину засыпало землей, когда он был в траншее. // фото: freepik.com