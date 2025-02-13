Сосульки готовы упасть на головы петрозаводчан в разных районах города

Единая дежурно-диспетчерская служба назвала жителям Петрозаводска опасные адреса по состоянию на 13 февраля.

Так, по данным ЕДДС, опасные сосульки обнаружены на доме №37 по проспекту Ленина. Они свисают с крыши со стороны улицы Краснофлотской.

Скопления наледи также замечены на домах №12а по улице Нойбранденбургской и №24 по улице Чернышевского.

Информация передана специалистам для принятия мер. Горожан просят быть крайне внимательными и осторожными. // Фото «Петрозаводск говорит»