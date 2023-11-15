Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Карелии на 2024 год

В Законодательном собрании Карелии прошли публичные слушания по проекту бюджета Республики Карелия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Публичные слушания – это предусмотренная законом процедура, которая иногда называется еще «нулевым чтением» бюджета. В рамках слушаний и депутаты, и представители общественности, организаций могут в относительно неформальной обстановке выслушать финансистов, задать им вопрос, обратить внимание на какие-то конкретные нужды или упущения в финансовом планировании.

Проект закона о бюджете представила министр финансов Республики Карелия Елена Антошина. Основные параметры бюджета на 2024 год таковы. Доходы на 2024 год – 68,7 млрд рублей, расходы – 67 млрд рублей. Бюджет сформирован с профицитом для того, чтобы выполнить нормы федерального законодательства о снижении предельного размера госдолга. Профицит составит 107 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы (то есть собственные доходы республики) бюджета Карелии составят около 46 млрд рублей. Остальное Карелия получает в виде федеральных дотаций, субсидий и трансфертов. Окончательный объем этих средств будет понятен только после принятия федерального бюджета.

Естественно, было много заинтересованных вопросы от депутатов. Например, депутат Сергей Шугаев поинтересовался заложенными в бюджет средствами на социальную поддержку бойцов СВО и их семей: сохранится ли финансирование? Сохранятся ли все направления поддержки?

Елена Антошина заверила, что, безусловно, те меры поддержки, которые были введены в Карелии, сохранятся. Их финансирование уже предусмотрено в расходах органов власти по конкретным направлениям. Специальная помощь семьям погибших военнослужащих будет по-прежнему оказываться из средств резервного фонда.

Депутат Эмилия Слабунова в своем вопросе поняла волнующую всех тему: обеспечение льготников бесплатными медикаментами и медицинскими изделиями. Депутат обратила внимание, что в проекте бюджета на эти цели предусмотрена сумма 1,2 млрд рублей.

Но такая же сумма была заложена в бюджете нынешнего года – ее не хватило, и сейчас мы видим острый дефицит лекарств и медицинских изделий для обеспечения льготников. Сколько дополнительно денег предполагается на это заложить на 2024 год?,

- спросила Слабунова.

Министр финансов пояснила, что с принятием федерального бюджета, как предполагается, в Карелию будут направлены дополнительные средства на эти цели. Конкретную потребность в средствах всегда трудно точно рассчитать. Кто-то выходит из льготных категорий, кто-то, наоборот, добавляется. Это постоянный процесс, и финансирование должно гибко на это реагировать.

Мы обязаны полностью выполнить свои обязательства по лекарственному обеспечению льготников и мы это сделаем в течение года,

- сказала Елена Антошина.

В ответ на вопрос депутата Галины Гореликовой прозвучала важная информация: помимо программы ремонта школ в республике начинается и программа капитального ремонта детских садиков. На эти цели в бюджете будущего года уже заложены 40 миллионов рублей, что позволит подготовить проектно-сметную документацию на ремонт 20 детских садов в разных районах Карелии. В 2024 году будет проводиться отбор садов, которые подлежат ремонту в первую очередь, чтобы в 2025 году уже начать ремонты.

Вице-спикер парламента Ольга Шмаеник обратила внимание на то, что консолидированный бюджет Карелии – это и бюджеты органов местного самоуправления. Ее интересовало, как идет работа с местными бюджетами?

По словам министра финансов, «отработали четко, оперативно, подробно». Все проекты местных бюджетов представлены в минфин, проходят экспертизу в соответствии с законодательством.

Депутат Марина Гуменникова заинтересовалась статьей бюджетных расходов на «приобретение подвижного состава общего пользования», по которой предусмотрено финансирование в размере 207 миллионов рублей на будущий год.

Хотелось бы понимать, куда это будет направлено, и что будет приобретено?

- спросила депутат.

Минтранс пояснил, что в рамках специальных казначейских кредитов в следующем году будут приобретаться транспортные средства для ГУП «Карелавтотранс». На выделенные деньги предполагается закупить порядка 30 новых автобусов.

Министр финансов также пояснила, что, видимо, какую-то государственную поддержку получит продолжение транспортной реформы в Петрозаводске, но, как сказала Антошина, «мы эту тему с вами сможем рассмотреть ко второму чтению бюджета».

Глава профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев призвал не прекращать работу по ремонту дорог и мостов в Карелии.

В рамках президентского нацпроекта «Безопасные и качественнее дороги» в Карелии сделан огромный шаг в части ремонта дорог и мостов. В 2024 году действие его действие заканчивается. Мне бы хотелось, чтобы законодательная и исполнительные власти Карелии обратились к федеральным органам, чтобы этот нацпроект продлился. Нужно еще бы лет пять, чтобы все дороги и мосты Карелии были приведены в нормативное состояние,

- сказал Соловьев.

Подводя итоги, председатель Комитета по бюджету и налогам ЗС РК Виталий Красулин резюмировал:

Публичные слушания состоялись, Прозвучало много интересной и полезной информации, подняты острые вопросы. Мы увидели, что в проекте бюджета Карелии есть необходимые средства и на выполнение социальных обязательств, так и на развитие республики. Бюджет непростой, поэтому очень важно работать совместно с правительством республики над увеличение доходной части.

Фото: https://vk.com/zakon_sobranie_karelia