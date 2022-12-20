Соревнования KARELIATRI планируют провести летом в Петрозаводске

В администрации Петрозаводска принято решение о проведении 30 июня и 1 июля следующего года соревнований KARELIATRI. Ожидается, что в них примут участие порядка двух тысяч активных жителей и гостей Карелии, сообщили в пресс-службе мэрии.

Соревнования пройдут в центре города и в акватории Онежского озера. Выступить в различных дисциплинах – триатлоне, плавании, беге, скандинавской ходьбе – приглашают взрослых, детей и целые семьи. Регистрация открыта на сайте kareliatri.ru.

Напомним, впервые состязания по летнему триатлону KARELIATRI состоялись летом этого года при поддержке городской администрации. Тогда на старт вышли более 150 участников из 40 городов страны. // Фото: kareliatri.ru.