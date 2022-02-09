Со строительством ФОКа в Пряже возникли трудности

Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Пряже может превратиться в очередной долгострой. На совещании в правительстве Карелии выяснилось, что подрядная организация не смогла выполнить свои обязательства.

Министр образования и спорта республики Роман Голубев сказал, что подрядчик, который выиграл конкурс на разработку проектно-сметной документации, не справился с поставленной задачей.

«Подрядчик не прошел государственную экспертизу, не исполнил контракт. Но вместе с тем он передал району все наработанные материалы по спортобъекту»,

- сказал Голубев.

По его словам, в феврале 2022 года району должны выделить средства для завершения разработки проекта. Министр отметил, что выделенные в прошлом году на разработку ПСД средства не были освоены.

Глава республики Артур Парфенчиков призвал строить ФОКи по типовому проекту. По прогнозам министра, на то, чтобы «привязать» к местности даже типовой проект, решить вопросы с присоединением к инженерным сетям, необходимо минимум полгода.

В 2022 году, по самому оптимистическому сценарию, удастся завершить разработку проекта нового ФОКа и передать его на госэкспертизу. (фото pixabay.com, 12019)