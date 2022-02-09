Каратисты Петрозаводска стали призерами всероссийских соревнований

Соревнования по всестилевому каратэ собрали более 1000 участников из 33 регионов нашей страны, в том числе более 30 карельских спортсменов.

Из-за непростой эпидемиологической обстановки несколько человек, в том числе из основного списка сборной России, на турнир выехать не смогли.

Тем не менее сборная команда Карелии показала достойные результаты:

В категории СЗ ката соло среди девушек 14-15 лет 2 место заняла София Лаврова, 3 место - Диана Радченко, среди юношей 14-15 лет 2 место у Станислава Мишкевича. Среди мальчиков 8-9 лет 1 место у Алексея Спирина. А среди женщин старше 18 лет 1 место заняла Виктория Вовк.

В дисциплине «Полный контакт» в поединках Александр Шкутко занял 1 место. У Владислава Малиновского - 1 место в поединках и 3 место в ката, у Анастасии Полоселовой - 1 место в ката и 2 место в поединках, у Людмилы Мартынович - 2 место в ката, у Дмитрия Клементьева - 2 место в поединках, у Даниила Рыбачука - 4 место в ката, у Вячеслава Савина – 1 место в поединках.

В дисциплине «Ограниченный контакт» среди юношей 12-13 лет в ката-ренгокай 2 место занял Кирилл Тихонов, пройдя три круга соревнований.

В категории среди юношей 12-13 лет ката-группа в составе Егора Аристова, Александра Письмерова и Кирилла Тихонова в упорной борьбе заняла 3 место. Для того, чтобы спортсменам занять своё место на пьедестале, из-за равенства баллов пришлось выполнять дополнительное ката. В итоге - победа над сильной командой из Республики Башкортостан и 3 место у карельской команды!

За этими победами, безусловно, стоит труд тренеров Сергея Дубина, Леонида Павлова, Алексея Савельева, Феликса Мальцева, Максима Столбового, Александры Олейник и Виктории Вовк.