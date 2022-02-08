Каратисты из Карелии отлично выступили на всероссийском уровне

Всероссийские состязания по всестилевому каратэ «Кубок Александра Невского» прошли в Великом Новгороде 4-7 февраля. Команда Карелии показала отличные результаты, сообщили в Минспорта республики.

Соревнования собрали больше тысячи спортсменов из 33 российских регионов. В состав делегации Карелии вошли более 30 членов сборной.

В категории СЗ ката соло девушки 14-15 лет София Лаврова заняла 2 место, Диана Радченко - 3 место. Среди юношей 14-15 лет у Станислава Мишкевича 2 место. В категории мальчики 8-9 лет лучшим стал Алексей Спирин, а среди женщин 18 лет и старше - Виктория Вовк.

В дисциплине «Полный контакт» в поединках Александр Шкутко завоевал золотую медаль. Владислав Малиновский занял 1 место в поединках и 3 место в категории ката, Полоселова Анастасия - 1 место в ката и 2 место в поединках, Людмила Мартынович - 2 место в ката, Дмитрий Клементьев - 2 место в поединках, Вячеслав Савин – 1 место в поединках.

В дисциплине «Ограниченный контакт» среди юношей 12-13 лет, пройдя три круга соревнований, в ката-ренгокай 2 место занял Кирилл Тихонов.

В категории юноши 12-13 лет ката-группа в составе Егора Аристова, Александра Письмерова и Кирилла Тихонова в упорной борьбе завоевала бронзу.

Спортсменов подготовили тренеры: Сергей Дубин, Леонид Павлов, Алексей Савельев, Феликс Мальцев, Максим Столбовой, Александра Олейник и Виктория Вовк. // Фото: источник