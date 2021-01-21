Снег с петрозаводских улиц убирают и вывозят круглосуточно

ООО «ТехРент» в круглосуточном режиме убирает и вывозит снег с улиц столицы Карелии. По сообщению мэрии, днем и ночью на улицы выведено около четырех десятков единиц техники. Подрядчик расчищает дороги и тротуары, обрабатывает противогололедными материалами, оплуживает проезжие части.

Снег вывозят в разных районах Петрозаводска. Активные работы ведутся на набережной Варкауса, на Ленинградской и Мурманской улицах, в Центре. Снег самосвалами вывезли с мостов на Лесном проспекте, работает фрезерно-роторный снегоочиститель.

В преддверии снегопада городские власти указали службам и управляющим компаниям на необходимость мобилизовать все силы. (фото пресс-центр администрации)