Синоптики рассказали о погоде в Карелии в пятницу

В пятницу в Петрозаводске, по сообщению карельского Гидрометцентра, облачная погода. Пойдет снег, утром и днем временами сильный, метель. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью -13, -15, днем -8, -10. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно, ночью с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег, на юго-западе снег, местами сильный, днем в большинстве районов снег, местами сильный. Местами метель. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -13, -18, по северным и восточным районам местами до -24, на юго-западе -9, -14, днем -8, -13, на востоке местами до -16, на юго-западе -5, -10.

По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале ночью -19, днем -15;

В Кондопоге ночью -13, днем -12;

В Медвежьегорске ночью -16, днем -15;

В Олонце ночью -7, днем -4;

В Пудоже ночью -15, днем -13;

В Сегеже ночью -18, днем -16;

В Сортавале ночью -8, днем -7;

В Суоярви ночью -12, днем -12.

Ранее экстренное предупреждение выпустило МЧС.