21 января 2021, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 21 января
Установится облачная с прояснениями погода
В Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачная с прояснениями погода. Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный днем умеренный. Температура воздуха днем -10, -12. Напомним, что 22 января в Петрозаводске обещают снегопад.
В Карелии облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный днем умеренный. Температура воздуха днем -10, -15, местами до -20.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -17;
В Кондопоге днем -15;
В Медвежьегорске днем -17;
В Олонце днем -10;
В Пудоже днем -17;
В Сегеже днем -17;
В Сортавале днем -9;
В Суоярви днем -14.