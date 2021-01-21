Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 21 января

В Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачная с прояснениями погода. Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный днем умеренный. Температура воздуха днем -10, -12. Напомним, что 22 января в Петрозаводске обещают снегопад.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный днем умеренный. Температура воздуха днем -10, -15, местами до -20.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -17;

В Кондопоге днем -15;

В Медвежьегорске днем -17;

В Олонце днем -10;

В Пудоже днем -17;

В Сегеже днем -17;

В Сортавале днем -9;

В Суоярви днем -14.