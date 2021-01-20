20 января 2021, 14:54
Снегопад, мороз, оттепель: погода готовит для Карелии новые испытания
В пятницу Петрозаводск окажется во власти стихии
На смену аномальным морозам в республику идет потепление. С приходом атлантического циклона в Карелию, на Петрозаводск обрушится снегопад. Об обильном снеге 22 января и понижении температуры предупреждает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».
Температура начнет понижаться уже 21 января. Столбики термометров опустятся до -13,-17 градусов. На следующий день начнет постепенно теплеть и пойдет снег. Ожидается выпадение порядка 10 см снега.
Днем 23 января температура подойдет к нулевой отметке. 24 января ожидается потепление до +2 градусов с возможными кратковременными дождями.