20 января 2021, 14:54
Погода

Снегопад, мороз, оттепель: погода готовит для Карелии новые испытания

В пятницу Петрозаводск окажется во власти стихии

На смену аномальным морозам в республику идет потепление. С приходом атлантического циклона в Карелию, на Петрозаводск  обрушится снегопад. Об обильном снеге 22 января и понижении температуры предупреждает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Температура начнет понижаться уже 21 января. Столбики термометров опустятся до -13,-17 градусов. На следующий день начнет постепенно теплеть и пойдет снег. Ожидается выпадение порядка 10 см снега.

Днем 23 января температура подойдет к нулевой отметке. 24 января ожидается потепление до +2 градусов с возможными кратковременными дождями.

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