Сильного мороза не прогнозируется, но местами похолодает до минус 25

В четверг в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -12, -14, днем -10, -12. Атмосферное давление будет слабо падать. Напомним, что 22 января в Петрозаводске обещают снегопад.

21 января в Карелии облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -13, -18, по северным районам местами до -25, днем -10, -15, местами до -20.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -19, днем -17;

В Кондопоге ночью -17, днем -15;

В Медвежьегорске ночью -19, днем -17;

В Олонце ночью -13, днем -10;

В Пудоже ночью -21, днем -17;

В Сегеже ночью -20, днем -17;

В Сортавале ночью -12, днем -9;

В Суоярви ночью -16, днем -14. (фото obltv.ru)