СМИ: Сборную России отстранили от чемпионата мира по футболу

Сборная России не сможет участвовать в чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году. Об этом сообщил крупнейший арабский спортивный телеканал BeIn Sports в своем Twitter. В сообщении сказано, что РФС получил соответствующее уведомление от Всемирного антидопингового агентства.

Ранее сообщалось, что российская национальная команда сможет принять участие в отборочном турнире мундиаля, а в случае выхода в финальную часть чемпионата будет выступать без национальной символики и под другим названием.

Официальной реакции ВАДА на сообщение о полном отстранении России от турнира пока нет.

Напомним, ранее исполком ВАДА лишил Россию возможности участия в крупнейших международных соревнованиях сроком на четыре года. Российские спортсмены не смогут выступить под флагом родной страны на двух Олимпиадах и чемпионатах мира до конца 2023 года. Возможность выступления под нейтральным флагом до сих пор обсуждается.