Смелые медведи перебегают дорогу прямо перед встречными машинами

Очередную встречу с группой медведей удалось запечатлеть на видеорегистратор петрозаводчанке Анне Рюмичевой. Смелые медведи перебегали дорогу прямо перед встречными машинами – сначала медведица, за ней три медвежонка.

Встреча произошла на автодороге по направлению к селу Янишполе. Женщина поделилась видео в группе ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Пользователи стали высказывать беспокойство за велосипедистов и грибников, которых на дороге сейчас бывает достаточно. Скриншот с видео: vk.com/dtpptz.