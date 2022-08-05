Прогулку росомахи запечатлели на видео

Очередные кадры из жизни диких животных показал отдел охраны национального парка «Паанаярви». На них можно наблюдать одну минуту из жизни росомахи, которая решила не прятаться за деревьями, а прошлась по просеке.

Сотрудники отметили, что украшением карельской природы нацпарка являются устойчивые естественные популяции лося, северного оленя, медведя, волка, рыси, росомахи, серого журавля, лебедя кликуна, гуся гуменника, чернозобой гагары, орлана- белохвоста, скопы, глухаря.

«Кроме того, «Паанаярви» является важным резерватом жизнеспособной популяции выдры, почти полностью исчезнувшей в Карелии»,

- дополнили в администрации парка. Скриншот: парк «Паанаярви».