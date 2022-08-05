05 августа 2022, 21:31
Прогулку росомахи запечатлели на видео
Дикий зверь решил не прятаться за деревьями, а прошелся по просеке
Очередные кадры из жизни диких животных показал отдел охраны национального парка «Паанаярви». На них можно наблюдать одну минуту из жизни росомахи, которая решила не прятаться за деревьями, а прошлась по просеке.
Сотрудники отметили, что украшением карельской природы нацпарка являются устойчивые естественные популяции лося, северного оленя, медведя, волка, рыси, росомахи, серого журавля, лебедя кликуна, гуся гуменника, чернозобой гагары, орлана- белохвоста, скопы, глухаря.
«Кроме того, «Паанаярви» является важным резерватом жизнеспособной популяции выдры, почти полностью исчезнувшей в Карелии»,
- дополнили в администрации парка. Скриншот: парк «Паанаярви».