Медвежата-шалуны качались на дереве и сломали его

Забавное видео с медвжатами покоряет пользователей соцсети ВК.

На странице «Охота» опубликованы кадры, на которых трое озорных зверенышей залезли на дерево. Увлеклись игрой так, что сломали его, рухнув на землю.

Пользователи однако только умилялись поведением детенышей дикого зверя, считая, что дети – они дети всегда и во всем, называя их лесными шалунами. Скриншот и видео: vk.com/hunting.oxota.