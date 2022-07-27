Дикий зверь показал всем, как он отдыхает

Интересным видео подлились сотрудники заповедника «Костомукшский». В кадр попал олень, который устроился на отдых напротив камеры.

«Он нашел сухое место, пофыркал, зевнул и устроился на отдых. Так как видео было сделано в начале лета, животное еще не полностью освободилось от зимней шерсти»,

- прокомментировали сотрудники заповедника.

Напомним, что «Костомукшский» был создан специально для сохранения мест обитания северных лесных оленей, и, судя по кадрам, им здесь хорошо. Постоянно там обитает 10-12 особей этого краснокнижного животного. Скриншот и видео: vk.com/kostzap.