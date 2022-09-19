Слух о том, что мораторий на банкротство продлят, не подтвердился

Мораторий на банкротство — мера, которая запрещает судам возбуждать дела о несостоятельности некоторых категорий лиц. Если в этот период кредитор подаст заявление о банкротстве, арбитражный суд его вернет и не будет возбуждать дело о несостоятельности должника. Мораторий не касается процедур, которые начались до его введения. Действует он с 1 апреля 2022 года и продлится минимум 6 месяцев — до 1 октября 2022 года.



- Будут ли продлевать мораторий после 1 октября 2022 года?

Этот слух не подтвердился. Российские власти не собираются продлевать мораторий на возбуждение дел о банкротстве граждан и компаний. Об этом сообщил Глава Минэкономики Максим Решетников.



- Что же это значит для закредитованного населения? Что ждет тех, кто не сможет платить по кредитам?

Следуя вышесказанному, после 1 октября 2022 года граждане, которые имеют задолженности, но не могут по ним платить, будут обязаны вновь осуществлять ежемесячные платежи с учетом штрафов, пени и иных финансовых санкций. К тому же, вновь начнется давление со стороны кредиторов и коллекторов.

Но жизнь после моратория есть! Государство предоставляет возможность законно списать свои задолженности. Благодаря ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» каждый гражданин России может списать свои задолженности. Сделать это возможно, пройдя процедуру банкротства.



- Считаете, что лучше обращаться к профессионалу, чем проходить процедуру самостоятельно?

В практике нашей компании были случаи, когда люди решались самостоятельно пройти процедуру, но совершали ошибки даже на этапе составления заявления. Последствия были неприятны как финансово, так и морально. В итоге долг был списан не полностью.

Поэтому да! В нашей компании мы даем гарантии положительного результата для каждого клиента, которую специально прописываем в договоре. Проходя по пути списания долгов, вместе с нами клиент может не волноваться об исходе своего дела, посещать заседания суда или возиться со сбором документов. Наши специалисты делают все сами.

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