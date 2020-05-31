«Сложные» пациенты Муезерского района лишились помощи врачей

Жители муезерского района из-за угрозы распространения коронавируса оказались без квалифицированной помощи узкопрофильных врачей. Об этом сообщает паблик «Костомукшский городской округ».

«В целях предотвращения угрозы завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Костомукшского городского округа, ГБУЗ « Межрайонная больница N 1» информирует население о временном приостановлении записи для жителей Муезерского района на приемы врачей и исследования в поликлинике г.Костомукша, с 1.06.2020 года»,

– говорится в сообщении паблика.

По всем возникающим вопросам пациентам рекомендуют обращаться в Муезерскую участковую больницу (для организации дистанционного консультирования), колл-центр поликлиники города Костомукша (по вопросам записи, 8-981-408-03-08).

Напомним, несколько лет назад в целях оптимизации костомукшская больница была объединена с муезерской. Был создан единый больничный сектор Костомукшская Межрайонная больница №1. Главной целью такого объединения было желание сделать медицинскую помощь более доступной для населения.