Следователи завели уголовное дело после загадочного исчезновения людей

Карельский Следком возбудил уголовное дело об «убийстве» после загадочного исчезновения 26-летнего Евгения Саяна и 35-летней Светланы Жирко.

Следователи предполагают, что8 января мужчина и женщина на автомобиле выехали в направлении поселка Пай Прионежского района. Сгоревшая машина, на которой передвигались разыскиваемые, была найдена в лесу в 30 километрах от поселка Пай. Ведется поиск пропавших людей.

Приметы Евгения Саяна: рост 178 см, нормальное телосложение, волосы русые короткие, глаза серо-зеленые. Был одет: в кожаную черную куртку, черные спортивные штаны, черные ботинки, темно-синяя шапка. С собой черная кожаная мужская сумка.

Светлана Жвирко: рост около 165 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы средней длины, светлые, окрашены. Была одета: в черный пуховик с капюшоном Columbia, темно-синие спортивные брюки, обута в кроссовки черного цвета.



Всех, у кого есть информация о месте нахождения мужчины и женщины, просят звонить по телефонам: 592-590, 02. (фото tourismsafety.ru)