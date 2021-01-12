Жительница Карелии зашла в лес и пропала. Полиция Прионежского района объявила Светлану Сергеевну Жвирко, 1985 года рождения, в розыск.

По информации МВД, жительница деревни Вилга вечером 8 января, находясь в районе автодороги Ладва-Ветка – Пай, зашла в лес и обратно не вернулась.

Приметы: На вид 40 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы средней длины светлые окрашены.

Была одета: в черный пуховик с капюшоном Columbia, темно-синие спортивные брюки, обута в кроссовки черного цвета, без головного убора.

Информацию о разыскиваемой просят сообщать по телефонам: +7(814-2) 57-96-16, 739-638 или +7-911-403-62-66.