28 ноября 2022, 15:21
Происшествия

Следователи изучают обстоятельства смерти 90-летней женщины в Карелии

Тело пенсионерки обнаружили на пожаре в Сортавале

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела пожилой женщины на пожаре в Сортавале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, пожар произошел в частном доме в столице северного Приладожья в ночь на 27 ноября. При тушении огня было обнаружено тело женщины 1932 года рождения, сообщили в СК. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправного электроприбора.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти пенсионерки. Обстоятельства трагедии выясняются. // Фото СУ СК по РК

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