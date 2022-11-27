Погибшего человека нашли на пожаре в Карелии

Минувшей ночью в Сортавале произошел пожар в частном жилом доме. В ходе тушения было обнаружено тело погибшего человека, сообщат ИА «Республика».

Огонь вспыхнул в здании в 1:52. Горели комната, чердак и кровля. Площадь пожара составила 75 квадратных метров. Возгорание ликвидировали две единицы техники и девять специалистов.

Причины смерти человека предстоить выяснить правоохранительным органам. // Фото: unsplash.com