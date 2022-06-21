21 июня 2022, 13:42
Skype и Outlook могут перестать работать в России
Ряд сервисов Microsoft может скоро стать недоступными для россиян
Некоторые сервисы Microsoft могут скоро стать недоступны для россиян. Об этом РИА Новости рассказал замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков.
Он считает, что проблемы с доступом к продуктам Microsoft продолжатся и будут расширяться. В частности, вероятно, пропадет доступ к live.com. Это облачная платформа, на базе которой функционируют Microsoft 365, OneDrive, почта Outlook, игровые сервисы и Skype.
Напомним, Microsoft в июне заявила о значительном сокращении своей деятельности в России из-за ситуации на Украине и санкций. Пользователи недавно обнаружили, что не могут скачать с официального сайта последние версии Windows. // Фото: Wikimedia Commons