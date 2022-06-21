Skype и Outlook могут перестать работать в России

Некоторые сервисы Microsoft могут скоро стать недоступны для россиян. Об этом РИА Новости рассказал замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков.

Он считает, что проблемы с доступом к продуктам Microsoft продолжатся и будут расширяться. В частности, вероятно, пропадет доступ к live.com. Это облачная платформа, на базе которой функционируют Microsoft 365, OneDrive, почта Outlook, игровые сервисы и Skype.

Напомним, Microsoft в июне заявила о значительном сокращении своей деятельности в России из-за ситуации на Украине и санкций. Пользователи недавно обнаружили, что не могут скачать с официального сайта последние версии Windows. // Фото: Wikimedia Commons