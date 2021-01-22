22 января 2021, 10:48
Скрытые патрули ГИБДД штрафуют водителей Петрозаводска
Сотрудники Госавтоинспекции фиксируют нарушения ПДД на опасных участках дорог города
Сотрудники ГИБДД Петрозаводска ведут скрытое наблюдение за водителями на улицах города. Нарушения ПДД фиксируются на видео. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Накануне очередное мероприятие прошло на проспекте Ленина у пешеходного перехода, на котором в прошлом году сбили трех человек.
В ходе рейда пресечены четыре нарушения Правил дорожного движения. Два водителя не пропустили пешеходов на переходе, еще двое управляли автомобилями, светопропускание стекол которых не соответствовало требованиям.
В отношении нарушителей вынесены постановления об административных правонарушениях. Фото ГИБДД Петрозаводска