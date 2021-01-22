Скрытые патрули ГИБДД штрафуют водителей Петрозаводска

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска ведут скрытое наблюдение за водителями на улицах города. Нарушения ПДД фиксируются на видео. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне очередное мероприятие прошло на проспекте Ленина у пешеходного перехода, на котором в прошлом году сбили трех человек.

В ходе рейда пресечены четыре нарушения Правил дорожного движения. Два водителя не пропустили пешеходов на переходе, еще двое управляли автомобилями, светопропускание стекол которых не соответствовало требованиям.

В отношении нарушителей вынесены постановления об административных правонарушениях. Фото ГИБДД Петрозаводска