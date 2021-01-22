22 января 2021, 09:46
Общество

Жителей Карелии попросили отказаться от поездок на личном транспорте

ГИБДД выступила с обращением к автомобилистам республики

Госавтоинспекция Карелии обратилась к автомобилистам в связи с непогодой. На республику обрушились сильные снегопады и метели.

В ГИБДД призвали водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Тем, кто все же вынужден будет отправиться в путь, рекомендуют выбирать безопасную скорость, соответствующую погодным условиям, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Стоит избегать резких маневров и использовать плавный стиль вождения.

Обстановка на дорогах Карелии осложнена, подчеркнули в Госавтоинспекции. Фото ГИБДД Карелии

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