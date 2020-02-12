Скелет неизвестного существа нашли на побережье Шотландии

Разбушевавшийся в Шотландии ураган Сиара задал местным жителям непростую загадку. Шторм вынес на северо-восточное побережье Шотландии огромный скелет неизвестного существа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Daily Mail.

Останки были обнаружены на пляже в округе Абердиншир в воскресенье, 9 февраля, когда в регионе наблюдались порывы ветра до 144 километров в час и проливные дожди.

Фото: https://twitter.com/onfirecatering

На опубликованной фотографии виден длинный змеевидный скелет с рогообразными выступами в передней части. В социальных сетях уже разгорелись споры о том, какому животному он принадлежит. Некоторые настаивают на кандидатуре кита или косатки, другие говорят, что речь идет об акуле-лисице, особи которой летом встречаются в водах Британии.

Специалисты по морской биологии признаются, что пока не могут идентифицировать останки. «К сожалению, исходя лишь из одной фотографии, мы можем только сказать, что это кит какого-то вида. Нам нужны снимки с других ракурсов, чтобы установить это точно», - сказал газете Дэвид Луссо из Абердинского университета.

Неопределенность вокруг останков уже вызвала предположения, что находка может быть связана с мифическим чудовищем Несси из озера Лох-Несс, расположенным менее чем в 200 километрах от места находки.